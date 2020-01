Fuga di gas in centro a Mestre, strada chiusa

Una fuga di gas si è verificata oggi pomeriggio in centro a Mestre. La perdita è stata individuata all'incrocio tra via Fapanni e via San Pio X.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e chiuso la strada al transito in attesa del sopralluogo dei tecnici di Italgas, che stanno cercando di individuare il malfunzionamento. Potrebbe trattarsi della rottura di una valvola o di un problema alle tubature.

Seguiranno aggiornamenti