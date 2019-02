Stasera doppia manifestazione di Anpi e Forza Nuova a Mestre

La tensione potrebbe essere alta stasera, 6 febbraio, in occasione di due appuntamenti organizzati a Mestre in contemporanea da altrettanti gruppi che fanno riferimento a opposte posizioni politiche. Da una parte l'Anpi, l'associazione dei partigiani, con un presidio in piazza Ferretto (a cui parteciperà anche il Pd) proprio per commemorare Erminio Ferretto, capo partigiano. Dall'altra Forza Nuova, che ha annunciato una fiaccolata "contro lo spaccio e i centri sociali". Per questo la questura è impegnata in queste ore nella definizione delle misure di sicurezza che saranno ritenute necessarie per evitare scontri o disordini.

In particolare, le forze dell'ordine cercheranno di ridurre al minimo le possibilità di attriti organizzando appositi schieramenti per non fare incontrare i due gruppi. L'appuntamento di Forza Nuova è alle 20.30, con ritrovo al Parco Ponci, passeggiata e comizio finale in piazzetta Coin. Il presidio di Anpi invece si svolgerà nella piazza centrale di Mestre tra le 19.30 e le 22.