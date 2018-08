Lo ferisce alla gola con la forbice nel negozio di parrucchiere: al pronto soccorso

Gli avrebbe puntato la forbice alla gola ferendolo, per fortuna, in modo non troppo grave. L'allarme a 118 e polizia è scattato poco dopo le 11.30 di venerdì, a seguito di un'aggressione in un negozio di parrucchieri cinese in Corso del Popolo a Mestre. Indagini in corso delle forze dell'ordine per capire cosa abbia fatto scattare l'aggressione. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. Il ferito sarebbe fuori pericolo.

La lite violenta

La dinamica degli eventi è in fase di ricostruzione da parte della polizia. Sembra che tutto sia iniziato quando una coppia formata da una donna italiana e un uomo cinese è entrata nel salone, in tarda mattinata. Ne sarebbe nata una discussione molto animata a 4: da una parte la coppia di avventori, dall'altra il gestore del negozio e una connazionale. Non è chiaro cosa abbia fatto scattare il litigio violento, fatto sta che a un certo punto il cinese da poco entrato nel negozio avrebbe afferrato una forbice e avrebbe colpito l'avversario alla gola, causandogli un taglio. La ferita sarebbe di lieve entità.

I soccorsi

Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno stabilizzato il paziente, ravvisando comunque parametri vitali buoni. Il fendente non avrebbe infatti interessato giugulare o carotide. Trasportato al pronto soccorso dell'Angelo, l'infortunato si trova sotto osservazione. Come riferito dal Suem, non si troverebbe in pericolo di vita. L'aggressore, invece, è stato prelevato dagli uomini della polizia e trattenuto negli uffici della questura di Venezia.