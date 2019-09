Fiera Franca a Chirignago, apertura con fanfara della pattuglia ciclistica bersaglieri

Apertura della Fiera Franca a Chirignago, fino al 10 settembre, quest'anno, come da tradizione, dedicata al corpo granatieri di Sardegna. Alle loro imprese, e ai teatri significativi di vari periodi storici, è dedicata la mostra storico didattica allestita in piazza San Giorgio. La mostra resterà aperta per tutta la durata della fiera. Il taglio del nastro di apertura della Fiera è stato preceduto da una sfilata con fanfara della pattuglia ciclistica bersaglieri in biciclette e divise d’epoca, seguita dalla cerimonia dell’alzabandiera sulle note dell'inno nazionale.

I volontari

La tradizionale manifestazione è nata nel 1642 da antichi commerci con la Serenissima Repubblica di Venezia. Il sindaco Brugnaro all'apertura della 377. edizione della fiera: «Manifestazioni come questa sono la dimostrazione che la concordia è alla base dei successi della nostra città - ha detto -. Un evento storico, che ha un ruolo sociale importante per le famiglie, per i bambini. Grazie ai volontari che ogni anno ne garantiscono la riuscita e a tutte e associazioni d'Arma che aiutano a tenere sotto controllo la città per renderla più sicura». Ad accoglierlo il presidente dell'associazione Fiera Franca, Giuseppe Saccoman, insieme ai volontari, e i rappresentanti delle associazioni d’Arma e delle associazioni del territorio.