Bene il festival del saòr: più presenze a Mestre, il piatto preferito è quello del "Fritoin"

Nel weekend scorso si è svolto a Mestre il festival del saòr, un'occasione per riscoprire alcune delle ricette tipiche di Venezia e dintorni. Confesercenti ha registrato le presenze nel centro città tramite beacon ("antenne" digitali che rilevano il passaggio di smartphone, e quindi di persone) inseriti nei monitor Olivetti all'interno del negozio "Miglio Digitale", in Corte Legrenzi: così è stato rilevato un +25% di passaggi rispetto ai due fine settimana precedenti, con +43% nella fascia orario 16.30-19.30 di venerdì e +48% nella stessa fascia di sabato (gli orari nei quali c’era la degustazione di ricette del Team Venezia Chef e la musica dal vivo di Frank Jam), con una permanenza media di 8 minuti, quasi il doppio dei weekend precedenti. Tramite i 7 Qr code presenti nell'area, inoltre, i visitatori hanno potuto visitare l'apposita pagina web del distretto del commercio.

La ricetta vincente

Ottimo successo anche per la votazione "C'era una volta a tavola": il preferito dal pubblico è stato il piatto di sarde in saor con uvetta e pinoli, gamberi con crostini di pane e capasanta allo zafferano di "El Fritoin", di Samuele Lodoli. Con oltre il 50% delle preferenze su un totale di 1700 voti si è aggiudicato il primo posto tra i 20 ristoranti mestrini che proponevano le ricette del Saòr. Come premio, a partire dai prossimi giorni, un video promozionale del locale girerà nei monitor del distretto e all'interno del chiostro di M9.

Pienone nei ristoranti

I 15 locali aderenti al Festival del Saor hanno registrato il tutto esaurito in ogni turno serale di venerdì e sabato, mentre nel gazebo allestito da Confesercenti sono state circa 1.100 le monoporzioni di gamberi in Saòr realizzate dal Team Venezia Chef.