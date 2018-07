Festival della Politica: "Una manifestazione che piace, e accresce il senso di comunità"

Durante il Festival della Politica 2017 la Fondazione Gianni Pellicani ha somministrato un questionario a circa 600 persone, un campione considerato attendibile per finalità conoscitive, con la supervisione del professor Guido Guerzoni. Lo scopo del questionario era raccogliere una serie di informazioni statistiche sul pubblico che frequenta il Festival, sul grado di fidelizzazione all'evento e sull'apprezzamento della manifestazione. È stata anche l'occasione per formulare alcune domande sulla città e capire come è percepita dai cittadini e da chi la frequenta abitualmente.

Le appassionate

Il pubblico del Festival della Politica è altamente fidelizzato e ha partecipato a più edizioni della manifestazione (73%); è un pubblico composto per la maggioranza da donne, che prevalentemente supera i 50 anni di età e ha un livello di istruzione elevato. È un pubblico che proviene in larga parte dal Comune e dalla Città Metropolitana di Venezia (in totale circa l'80%). Circa il 70% degli intervistati dichiara poi di percepire che durante la manifestazione aumenta il senso di far parte di una comunità e di vivere di più gli spazi comuni, a dimostrazione che l'utilizzo culturale degli spazi pubblici contribuisce a un processo di rigenerazione urbana e di partecipazione dei cittadini alla vita della città.