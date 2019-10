«Mi sento male»: 53enne esce di strada con l'auto e perde la vita

Pochi secondi prima dell'impatto aveva detto alla moglie di non sentirsi bene. Stavano parlando al telefono. Sarebbe stata lei, dopo aver sentito il rumore dello schianto, a chiamare i soccorsi. Purtroppo, però, per l'uomo non c'è stato niente da fare. Germano Calzavara, 53 anni di Favaro Veneto, è morto lunedì nel tardo pomeriggio in un incidente stradale a Valdaora, in Val Pusteria, provincia di Bolzano. L'auto che stava guidando è uscita di strada e lentamente è finita in un piccolo dirupo, in fondo a un prato che termina nel Rio Valle di Anterselva.

Malore al volante

Calzavara, che lavorava a Mestre come rappresentante di commercio nel settore dei sistemi elettrici, era al volante della sua auto e, anche a fronte della testimonianza della compagna, sembra che abbia accusato un malore. La macchina è uscita di strada ed è finita in un prato, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza. I lunghi tentativi di rianimazione sono stati vani. Oltre alla moglie, Calzavara lascia due figli.