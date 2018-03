Droga dalla Corsica, corriere condannato e preso a Favaro: per lui 5 anni di carcere

Trasportava droga dall'estero all'Italia, ma la sua attività era stata scoperta dalle forze dell'ordine e lui era finito a processo. Nei giorni scorsi è arrivata la condanna definitiva per l'uomo, un 63enne pregiudicato originario di Chioggia e attualmente residente a Favaro Veneto. Le indagini nei suoi confronti sono state portate avanti dalla procura di Pisa, che ha accertato come il malvivente si sia reso responsabile di traffico internazionale di stupefacenti. In particolare, l'uomo si sarebbe occupato di importare la sostanza dalla Corsica alla Toscana.

In carcere

Una volta che la sentenza è divenuta definitiva, per il 63enne è arrivato l'arresto. È stato raggiunto dai carabinieri della compagnia di Mestre nella sua abitazione di Favaro e, al termine degli accertamenti, condotto in carcere. Lì lo aspettano 5 anni e 4 mesi di reclusione, oltre alla sanzione pecuniaria di 66mila euro. I crimini da lui commessi, secondo quanto ricostruito, risalgono al 2014.