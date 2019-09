Trovato al bar anziché ai domiciliari: stalker in arresto

I carabinieri della compagnia di Mestre hanno arrestato un uomo italiano di 51 anni dopo averlo scoperto in flagrante nel reato di evasione.

Al bar anziché ai domiciliari

L'uomo, mestrino di Favaro, doveva trovarsi agli arresti domiciliari, su ordinanza di custodia cautelare, per essersi reso responsabile di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Invece, senza alcuna autorizzazione, se ne era andato di casa. Una pattuglia dei militari dell'Arma lo ha beccato mentre stava tranquillamente al bar con gli amici e di conseguenza lo ha arrestato. Oggi è in programma la direttissima: quasi certamente il giudice deciderà di inasprire la misura cautelare, disponendo l'accompagnamento in carcere.