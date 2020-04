Positivo al tampone, passeggia per il bosco di Favaro

Consapevole di essere positivo al tampone del coronavirus e quindi contagioso, ha deciso comunque di fare una passeggiata per il bosco di Favaro. Forse pensava gli fosse sufficiente indossare una mascherina per poter evadre dalla quarantena. I carabinieri locali hanno denunciato l'uomo, residente a Dese.

A spasso nonostante la positività

All'atto del controllo sosteneva di essere sano. I carabinieri, che stavano presidiando in quel momento le aree verdi, però, hanno subito appurato con certificazione dell'Asl come l'uomo fosse positivo e potenzialmente contagioso. A quel punto, per lui, sono scattate le denunce penali per false attestazioni e delitti contro la salute pubblica.