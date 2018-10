Nuovo stadio, la municipalità di Favaro vota sì: «Pronti a valutare le problematiche»

Il nuovo stadio da 18mila posti che dovrà sorgere nell'area di Tessera incassa l'approvazione da parte del Consiglio di municipalità di Favaro. La maggioranza si reputa infatti soddisfatta che un impianto così importante possa essere ospitato nel proprio territorio, anche in virtù dei risvolti positivi che potrà portare al tessuto economico e sociale del territorio. Il «sì» precede l'esame della proposta di deliberazione e lo studio di fattibilità all'ordine del giorno per l'XI Commissione, riunitasi mercoledì mattina a Ca' Farsetti.

Una spinta positiva a Tessera

Con lo stadio, - si legge in una nota della maggiornaza - verranno costruite opere di compensazione e di viabilità a favore di tutti noi, sopratutto per i cittadini di Tessera». Giudizio positivo per l'utilizzo nella realizzazione di materiali da costruzione reperiti - nei limiti del possibile - da fornitori locali, per contenere i trasporti e sostenere l'economia locale. Un "pacchetto stadio" considerato positivo nella sua interezza, in grado di rivitalizzare l'area con zone commerciali e di ristorazione, un sistema di connettività interna, parcheggi, opere di urbanizzazione, con focus su verde, viabilità e illuminazione pubbliche.

M5S contrario

Nel corso del Consiglio hanno votato contrariamente alla realizzazione del nuovo stadio solo i consiglieri del Movimento 5 Stelle. «Nelle fasi successive a questo primo step, - si legge in nota - la municipalità seguirà il progetto con attenzione e si muoverà affinché sia tutelata al massimo tutta l'area interessata dal progetto stesso, valutando passo dopo passo tutte le problematiche che insorgeranno».