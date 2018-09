Favaro stretta nel dolore per la scomparsa di Gianluca: cassiere all'Alì, aveva 37 anni

Lascia due figli piccoli e la moglie. Favaro Veneto si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Gianluca Zambelli, giovane di 37 anni molto conosciuto in paese, impiegato al supermercato Alì locale. Una persona che tutti ricordano come sorridente, sempre gentile con i clienti, con modi d'altri tempi. Indelebile rimarrà il suo ricordo in tutti quanti l'hanno conosciuto ed imparato ad apprezzare per la sua spontaneità e semplicità. A sconfiggerlo il male.

Il cordoglio

La notizia ha avuto una grande risonanza e a centinaia sono stati i messaggi di cordoglio circolati sui social network. «Era un ragazzo gentile, buono rispettoso ed educato», «Povero ragazzo, me lo ricordo era tanto gentile», e ancora «Non ci posso credere, una splendida persona, sempre sorridente. La vita è veramente ingiusta» e «Sono senza parole, caro Gianluca ricorderemo sempre il tuo meraviglioso sorriso»: questi sono solo alcuni dei post in ricordo del giovane.

I funerali

I funerali di Gianluca saranno celebrati giovedì prossimo alle 9, nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo di Favaro Veneto.