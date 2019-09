Prima evasione, poi maltrattamenti alla moglie: 51enne finisce in carcere

La settimana scorsa era già stato arrestato perchè sorpreso in un bar quando doveva trovarsi, invece, agli arresti domiciliari. Il giudice gli aveva concesso nuovamente di tornare a casa, ma a distanza di pochi giorni A.A., 51enne di Favaro Veneto, è finito in carcere. E questa volta non per evasione, ma per maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, infatti, è accusato di aver maltrattato per molto tempo la moglie. I militari della stazione di Favaro, al termine delle indagini effettuate insieme ai colleghi di Mestre, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e lo hanno accompagnato al Santa Maria Maggiore di Venezia.