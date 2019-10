Lunedì entra in funzione la nuova linea Actv 44

Al via lunedì 28 ottobre la sperimentazione della nuova linea bus 44, servizio che permetterà, nei giorni feriali, di connettere zone attualmente non servite. Consentirà di collegare le località di Ca’ Solaro, Pra’ Secco e Borgoforte con il distretto sanitario di Favaro ed effettuare l’interscambio in piazza Pastrello con le linee T1, 19, 9, e in viale Don Sturzo con la linea 2.

Percorso e orari

Il percorso avrà il seguente tracciato: Favaro (distretto sanitario) – via Altinia – via Ca’ Solaro (evoluzione alla chiesa di Ca’ Solaro) – via Pasqualigo (Pra’ Secco) – viale Don Sturzo – via De Nicola – via Vallon – Borgoforte. Ritorno percorso inverso. Gli orari invece prevedono la partenza dal capolinea del distretto sanitario alle 7.30 – 8. 30 – 9.30 – 10.30 – 13.50 – 14.50 – 17.35 – 18.35. Mentre da Borgoforte alle 6.45 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 14.15 – 15.15 – 18.00 – 19.00. «Un progetto studiato per servire zone fino a oggi sprovviste di trasporto pubblico - commenta l'assessore alla Mobilità Renato Boraso - Abbiamo verificato prima di realizzare, per fare in modo che esigenze di trasporto pubblico e di trasporto privato andassero di pari passo senza interferire».