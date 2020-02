Una villetta in fiamme a Favaro Veneto

Un incendio è scoppiato verso le 10.30 di stamattina all'interno di una villetta in via Ca’ Badoera, a Favaro Veneto. Le fiamme si sono sviluppate mentre in casa non c’era nessuno e l'allarme è stato lanciato dai passanti, che hanno notato il fumo nero fuoriuscire dalla struttura. Sul posto sono intervenuti un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala e nove operatori dei vigili del fuoco, che sono riusciti in breve a spegnere le fiamme.

Sembra che l'incendio abbia interessato principalmente la zona della cucina, ma in tutta l'abitazione sono visibili i danni del fumo. Sono ora in corso le operazioni di aerazione dei locali e i rilievi per stabilire con certezza le cause del rogo: si tratta, probabilmente, di un problema di natura elettrica.