Incendio in casa, coinvolte cinque abitazioni

Un incendio è divampato all'alba di oggi, 20 maggio, in un'abitazione di via Resia, in zona Ca' Solaro, a Favaro Veneto. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 6 (con 14 operatori e vari mezzi) e sono ancora al lavoro. Il rogo si è esteso agli alloggi attigui, ma fortunatamente non risultano feriti.

Le fiamme, stando a una prima ricostruzione, sono partite da un garage e si sono subito allargate agli infissi delle altre case, coinvolgendone cinque in totale. I pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio, che ha anche coinvolto varie bombole di gpl e metano, oltre a delle batterie depositate nel garage da cui ha avuto origine il fuoco.

Una delle cinque abitazioni è stata dichiarata inagibile fino al ripristino degli impianti e delle condizioni igienico sanitarie. Ora sul posto sta operando il personale del nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) per la bonifica delle bombole e batterie. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che, insieme ai vigili del fuoco, hanno eseguito i rilievi. Dalle prime analisi, sembra che il rogo possa essersi scatenato a causa di alcuni pannelli fotovoltaici «artigianali», ma serviranno altri approfondimenti per confermarlo.