Rotoballe in fiamme nella notte

Sono in fase di ultimazione, stamattina, le operazioni di spegnimento di un incendio divampato ieri sera nella campagna di Favaro Veneto, in via Lazzaretto. Hanno preso fuoco delle rotoballe, un centinaio circa, che erano depositate all’esterno di un'azienda agricola in attesa di essere stipate.

I vigili del fuoco, arrivati con un’autopompa e due autobotti, hanno iniziato lo spegnimento evitando in coinvolgimento di un vicino deposito al coperto. Sono ora in corsa le ultime operazioni di smassamento e bonifica.