Le fiamme divampano nella notte in cucina, badante mette in salvo una persona disabile

La prontezza della badante è stata necessaria per portare in salvo il proprio assistito, una persona disabile, evitando conseguenze ben peggiori. Incendio nella notte di venerdì a Favaro Veneto all'interno di un appartamento di via Monte Bianco: per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, verso l'1.40 le fiamme sono divampate all'interno della cucina dell'abitazione, distrutta completamente dal rogo.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, il cui compito è stato quello di sanare l'incendio, mettendo in sicurezza l'area. L'abitante dell'appartamento, all'arrivo dei pompieri, era già stato condotto fuori e messo in salvo. A supporto dei soccorsi, terminati dopo circa due ore, anche il personale sanitario del 118, che ha subito assistito il disabile. Danni da fumo si sono estesi a tutto l'edificio.