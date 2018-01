Incendio a Favaro: abitazione in fiamme, un'anziana donna portata in salvo dai vicini

Forte preoccupazione giovedì mattina a Favaro Veneto per un incendio che ha coinvolto il primo piano di un'abitazione in via San Felice: i vigili del fuoco sono intervenuti verso le 11.30 su segnalazione dei residenti, allarmati alla vista del fumo che fuoriusciva abbondante dall'edificio. All'interno si trovava un’anziana donna che i vicini di casa sono riusciti a portare in salvo prima che fosse troppo tardi.

Le operazioni di spegnimento

Sul posto si sono portati tre mezzi dei pompieri di Mestre, tra cui l’autoscala, e nove operatori. L'incendio è stato spento velocemente, evitando che si estendesse a tutta la casa. Il rischio era elevato, anche perché le fiamme si erano già sviluppate all'esterno delle finestre. La donna è stata visitata dal personale del Suem 118 e portata in ospedale per aver inalato del fumo. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, ma è probabile che sia scaturito da un guaio di natura elettrica. Le operazioni sono in fase di ultimazione.