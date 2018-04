Incendio nella notte al campo nomadi di Favaro, due caravan completamente distrutte

L'allerta ai vigili del fuoco è giunta all'1, nella notte tra mercoledì e giovedì. Due roulotte adibite a ricovero materiale vario sono andate a fuoco all'interno del campo nomadi di via del Granoturco a Favaro. Le fiamme, propagatesi nonostante la pioggia, hanno distrutto completamente le due caravan. Trattandosi di fatto di depositi, all'interno, nel cuore della notte, non c'era nessuno: non sono stati registrati quindi feriti.

Carabinieri e vigili del fuoco sul posto

Sul posto la squadra dei pompieri ha avuto il compito di circoscrivere il rogo e sanare completamente le fiamme. Non è chiaro quali siano state le cause dell'incendio, compito dei carabinieri locali giunti sul posto indagare sulla dinamica, per capire se si sia trattato di atto doloso o evento fortuito.