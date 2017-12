Automobile della polizia locale in fiamme a Favaro: non si esclude l'ipotesi dolosa

Auto della polizia locale in fiamme. È successo nella mattinata di Natale, attorno alle 11.10, ad un mezzo in sosta nel parcheggi interno degli uffici della Municipale di Favaro, a pochi passi dal centro commerciale La Piazza.

Vigili del fuoco sul posto

Immediato sul posto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, per un episodio piuttosto strano, come confermato dalle stesse forze dell'ordine. Gli operatori hanno prima di tutto spento le fiamme, sanando il rogo e mettendo in sicurezza l'area. Ancora al vaglio le cause dell'incendio: non si esclude nulla, dal cortocircuito fortuito al gesto doloso. Le telecamere di zona potranno, con ogni probabilità, fare luce su quanto accaduto, escludendo o confermando il dolo. Rilievi della polizia sul posto.