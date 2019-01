Esche sospette segnalate nel bosco di Favaro. Durante le ricerche spunta una cassaforte

Comunicano i Rangers D'Italia:

"Continuano senza esito le ricerche effettuate dal reparto zoofilo dei Rangers d’Italia di possibili tracce collegate alle esche sospette rinvenute e segnalate da un cittadino di Favaro all’interno del Bosco Ottolenghi. La segnalazione risale alla Vigilia di Natale: l'uomo, passeggiando con il proprio cane, ha rinvenuto dei bocconi sospetti nel verde. Da quel giorno le esche sottoposte ad analisi sono ancora in attesa di esito per comprendere se possano contenere qualche sostanza nociva.

Ma le sorprese non finiscono all’interno dell’area “Ottolenghi”. Nella serata di ieri viene rinvenuta una piccola cassaforte forzata oggetto di abbandono in seguito ad un probabile furto da qualche abitazione. Immediato anche l’intervento della polizia, cui è spettato il compito di recuperare l’oggetto per il continuo delle indagini."