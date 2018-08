Ruspe in azione, giù la piscina di Favaro. "Ora al lavoro per un nuovo impianto"

E' stata per decenni un punto di incontro sportivo e sociale molto importante per Favaro. Questa mattina per la vecchia piscina Marco Polo, chiusa dal 2011, si è scritto l'ultimo atto. Sono infatti iniziati i lavori di demolizione della struttura, ad opera della ditta Ecis Srl, grazie ad un finanziamento PonMetro di 230mila euro che comprende anche la risistemazione dell'area.

Presto nuovi impianti

Una scelta "in parte dolorosa", ammette l'assessore alla Gestione del patrimonio, Renato Boraso, perché "la piscina per quasi quarant'anni è stata al centro della vita e delle abitudini di questa comunità". Dall'altra parte si tratta di un provvedimento "opportuno e atteso". "Finalmente - commenta - sparisce un angolo di degrado della nostra città, lasciato nell'incuria e nell'abbandono. Al suo posto verranno realizzati, già entro la fine di quest'anno, una piastra in cemento al quarzo polivalente per ospitare discipline sportive come il calcio, il pattinaggio, la pallacanestro e la pallavolo, nonché nuovi percorsi pedonali di accesso".

Luogo a disposizione dei cittadini

Ad assistere ai lavori di demolizione, oltre al presidente della Commissione consiliare, Giancarlo Giacomin, vari rappresentanti della Municipalità di Favaro, dal presidente Marco Bellato, ai delegati Simone Mestriner e Gianpietro Trabujo, ai consiglieri Sergio Memo e Maurizio Gallo. "Era un intervento che aspettavamo oramai da anni - ha confermato Bellato - visto che il luogo era diventato un deposito di rifiuti e la struttura veniva spesso utilizzata dagli sbandati. Ora quest'area sarà di nuovo fruibile e a piena disposizione dei cittadini, sia per attività sportive, che sociali, come ad esempio feste di quartiere o altro".