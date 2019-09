Danni per il maltempo, giù un cornicione dall'edificio Ater

Giù un cornicione, a causa del maltempo dello scorso fine settimana, e i vigili del fuoco intervengono nel complesso residenziale dell'Ater in via Monte Prabello a Favaro, per rimuovere le parti staccate. Nessun ferito. È accaduto lunedì mattina. Il forte vento ha messo a dura prova tegole e cornicioni degli edifici più antichi, pubblici e privati, a Venezia. Gli stabili in questione risalgono agli anni ‘70, come buona parte del patrimonio immobiliare dell’Ater, e i problemi di degrado sono quindi ricorrenti. L’Ater si è recata in sopralluogo e ha fatto sapere che provvederà con propri operatori e risorse economiche alla rimozione del calcestruzzo malmesso.

Il bando e l'incontro

Fissato un incontro tra il rappresentante degli inquilini dello stabile e il presidente dell’Ater, Raffaele Speranzon, per avere un quadro preciso delle necessità manutentive degli edifici. «Vista la situazione - scrive Ater - sarà anche bandita una gara per effettuare i ripristini necessari. La soluzione migliore per gli immobili sarebbe intervenire con un cappotto di isolamento termico, ma per farlo sarebbero necessari ingenti finanziamenti che in questo momento non ci sono, visto il gran numero di immobili vetusti. Ater Venezia si adopera anche per partecipare e ottenere fondi europei per la ristrutturazione. Già nel 2015 aveva fatto richiesta di finanziamenti europei per la manutenzione straordinaria degli edifici in questione, ma il contributo non è stato assegnato».

I fondi

«Con i fondi a disposizione - conclude l'azienda - è possibile un po’ alla volta intervenire con lavori mirati. Si è da poco conclusa una messa in sicurezza dello stesso tipo a Sacca Fisola, su tutti i fabbricati di proprietà dell’Ater di Venezia, grazie ad un lavoro preventivo e di verifiche e monitoraggio che prosegue su tutto il territorio».