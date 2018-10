Posato il ponte sul canale Dosa: fa parte della ciclabile tra Favaro e Dese

Nuovo tassello nei lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile di via Altinia, che collegherà in sicurezza Favaro a Dese. Questa mattina è stata posata la passerella ciclopedonale di scavalco del canale scolmatore Dosa, un manufatto in legno lamellare lungo 14 metri e largo 3. La ciclovia, che sarà completata entro novembre, partirà dal parcheggio scambiatore all'ingresso nord di Favaro per arrivare, lungo via Altinia, fino all'asilo parrocchiale di Dese; sarà lunga poco più di 2 chilometri, con larghezza variabile tra i 2,5 e i 3 metri. Il costo dell'opera, affidata alla ditta Ecis, è di 1.580.000 euro, ripartito tra Comune di Venezia (800.000), Città Metropolitana (600.000) e Regione Veneto (180.000). Alla posa di stamane erano presenti gli assessori comunali alla Mobilità, Renato Boraso, e ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto.