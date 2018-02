L'asilo Rodari di Carpenedo chiude due giorni per lavori all'impianto di riscaldamento

Resterà chiusa giovedì 15 e venerdì 16 febbraio la scuola dell'infanzia Rodari di via Buozzi a Carpenedo: una misura necessaria per permettere ai tecnici del Comune di Venezia di completare i lavori di sistemazione delle perdite all'impianto termico dell'istituto e consentire al personale incaricato dalla scuola di effettuare le conseguenti pulizie.

Interventi previsti

Le prime segnalazioni di un malfunzionamento del sistema sono state riscontrate la settimana scorsa quando il gestore dell'impianto termico (che opera attraverso un contratto di servizio) aveva ipotizzato la probabile presenze di alcune perdite sulla rete del riscaldamento. A seguito della segnalazione si è provveduto immediatamente ad intervenire e, considerando che la scuola sarebbe rimasta chiusa nei giorni 12, 13 e 14 febbraio in occasione del Carnevale, si è ritenuto, dopo aver informato la direzione dell'istituto comprensio Da Vinci, di eseguire ulteriori verifiche ed accertamenti con l'ausilio di una ditta specializzata.

Complicazioni durante i lavori

Questo ha permesso l'individuazione di due perdite sulla rete confinate in due ambienti diversi, mentre una terza era stata solamente ipotizzata. Già lunedì mattina scorso, quindi, si è provveduto a risanare le due perdite decidendo di rinviare l'eventuale ripristino di quella ipotizzata al termine della stagione termica. Durante la fase di carico, e quindi con la messa in pressione dell'impianto, anche la terza perdita si è accentuata al punto tale da non permettere di attivare l'impianto. Il contrattempo ha quindi costretto la ripresa immediata dei lavori, che sono tutt'ora in corso, rendendo necessaria, a seguito di un incontro congiunto con la vice preside e la D.S.G.A. della segreteria, la chiusa della scuola per i prossimi due giorni. Entro la serata di giovedì è previsto il ripristino totale dell'impianto, mentre il giorno successivo saranno svolti i lavori di pulizia delle stanze. Lunedì 19 febbraio le lezioni riprenderanno regolarmente.