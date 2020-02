Rapine e risse, chiusura forzata per un bar

A novembre, nel cuore della notte, un uomo era entrato nel locale e dopo aver esploso due colpi di pistola (fortunatamente a salve), si era fatto consegnare 500 euro di incasso. A metà gennaio alcuni clienti avevano chiamato il 112 per una violenta rissa, durante la quale un uomo, brandendo un coltello trovato sul bancone, aveva ferito il rivale (i carabinieri lo avevano arrestato poco dopo). Questi sono solo alcuni degli episodi avvenuti negli ultimi mesi all'interno del bar «On the Rock» di Favaro Veneto, a Mestre, e che hanno portato a una chiusura forzata del locale.

Il bar, che è a gestione cinese e si trova in via Altinia, adesso dovrà rimanere con le serrande abbassate per una settimana, su ordine del questore di Venezia Maurizio Masciopinto che ha emesso il provvedimento dopo la richiesta dei militari dell'Arma, che hanno raggruppato tutte le vicende accadute nell'ultimo periodo.