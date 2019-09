Rintracciato negli uffici della municipalità, spacciatore finisce in carcere

Già condannato per spaccio di stupefacenti, il tribunale di Venezia gli aveva imposto di scontare una pena di 2 anni di reclusione. Ora per S.F.D., 35enne cittadino tunisino, in Italia da irregolare, si sono aperte le porte del carcere lagunare.

Arrestato spacciatore Favaro

I militari dell'Arma di Favaro Veneto lo hanno rintracciato negli uffici della municipalità, dove si era recato per presentare una pratica amministrativa. Arrestato, è stato prima condotto negli uffici della locale stazione per effettuare gli accertamenti del caso, poi è stato condotto a Santa Maria Maggiore. Già condannato con pena sospesa, allo spacciatore è stata fatale l'ultima condanna in termini temporali, per un episodio di spaccio risalente al 2018. Oltre a due anni di pena da scontare, il 35enne dovrà pagare una sanzione di 4mila euro.