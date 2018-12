A Favaro si abbattono le casette del villaggio sinti | VIDEO

Lavori in corso a Favaro Veneto per l'abbattimento di una parte del villaggio sinti voluto da Massimo Cacciari e realizzato nel 2009 in via del Granturco. Lunedì mattina le ruspe hanno demolito i primi cinque nuclei abitativi e nei prossimi giorni toccherà ad altri quattro edifici vuoti. Strutture perlopiù abbandonate e ormai fatiscenti.

L'operazione, decisa dall'amministrazione Brugnaro, è stata avviata anche per evitare nuove occupazioni: «Il rischio - ha spiegato l'assessore Simone Venturini - era che si trasferissero qui persone provenenti da campi di altre parti d'Italia. Questo non deve accadere, e quindi togliamo spazi a future occupazioni. Con l'abbattimento delle 5 casette, più le altre 4, metà campo sarà smantellato. A questo intervento va ovviamente affiancato un percorso sociale di integrazione».