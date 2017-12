Famiglia bengalese distrutta da un tragico incidente stradale nel viaggio verso la Mecca

Una tragedia la cui eco dall'Arabia Saudita ha raggiunto subito Mestre. Una famiglia bengalese è stata distrutta da un incidente stradale che si è verificato giovedì dopo che Qamrul Islam Niloy, 40 anni, la moglie e i suoi due figli piccoli erano di ritorno dopo aver compiuto la Jajj, uno dei sette pilastri della religione islamica. La notizia viene riportata dalla Nuova Venezia. I media bengalesi in un primo momento parlavano di 3 vittime e il capofamiglia in condizioni critiche in ospedale, poi anche per lui si sono spente le speranze. Almeno un'altra persona sarebbe rimasta ferita in uno schianto dagli esiti tragici: a perdere la vita anche Tania Hossain, 30 anni, e i figli Eusa, di 8, e Azan, di 3. Abitavano in via Bissa.

L'incidente

Lo schianto dopo aver pregato alla Mecca: stavano visitando una località saudita non distante. All'improvviso uno pneumatico dell'auto che stavano guidando, di proprietà di un parente, è scoppiato. Il veicolo senza più controllo avrebbe concluso la sua corsa nel fossato adiacente, non lasciando scampo alla mamma e al primogenito, deceduti sul colpo. In un secondo momento sono sprati anche il figlio più piccolo e il capofamiglia, che, ricoverato in ospedale, ha perso la vita sabato pomeriggio.

Il cordoglio a Mestre

La loro era una storia di emigranti che ce l'avevano fatta. Lontani dalle rispettive famiglie, lontani dalla madrepatria, il Bangladesh, avevano dimostrato grande volontà di costruirsi un futuro nel nostro Paese. Qamrul Islam Niloy aveva dato vita a una società che lavorava per la Fincantieri, aiutato dalla moglie, e per le Feste natalizie aveva programmato un viaggio in Bangladesh con tappa intermedia alla Mecca. A bordo dell'auto anche un parente della famiglia, che si trovava al volante. Sarebbe rimasto ferito.