Ai domiciliari, ha il permesso per una visita medica ma va a fare shopping: arrestato

Il permesso per uscire gli doveva servire per andare a farsi una visita medica all'ospedale Dell'Angelo, Ma un 44enne di San Donà, di nazionalità marocchina, è stato sorpreso all'Auchan, in giro per i negozi. L'uomo è stato pizzicato dai carabinieri nei giorgni scorsi all'interno del centro commerciale.

Quando lo hanno notato, i militari hanno deciso di controllarlo e, una volta identificato, hanno scoperto che era evaso. I domiciliari gli erano stati imposti nella sua abitazione a Chirignago per spaccio di droga e lui, approfittando del permesso per la visita, ha deciso di fare un po' di shopping. I carabinieri lo hanno nuovamente arrestato.