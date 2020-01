Assemblea all'Auchan: «Ritirate tutti gli esuberi»

Cento esuberi dichiarati all'Auchan di Mestre. Di quasi la metà dei dipendenti, 250 attualmente al lavoro al supermercato del centro commerciale di via Don Tosatto a Mestre, i legali che rappresentano il consorzio di imprese Conad hanno dichiarato di non sapere cosa farne. La struttura imponente, 10 mila metri quadrati, e l'organizzazione degli spazi dell'ipermercato sarebbero fuori moda rispetto alle mutate concezioni di marketing e merchandising. Serve ridurla e si può lavorare con meno personale, sarebbe stato dichiarato dai rappresentanti delle attività al tavolo in Regione del 22 gennaio scorso. Ma questo, scrivono Filcams Fisascat e Uiltucs, «non è un motivo per fare un'operazione commerciale sulla pelle di 100 lavoratori e delle loro famiglie».

L'assemblea

Le sigle territoriali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno annunciato di far partire un'assemblea dei dipendenti il 29 gennaio per decidere le azioni di lotta. «Ritirare tutti gli esuberi - la rischiesta a Conad - La Regione chieda un piano per il futuro del commercio e dell'occupazione nell'area denominata Mestre 2 Auchan, e il Comune intervenga per evitare ricadute sociali drammatiche».

La mozione

In una mozione di ieri a firma Monica Sambo ed Emanuele Rosteghin il Consiglio comunale ha espresso all'unanimità la propria solidarietà ai lavoratori del negozio. A seguire Giovanni Pelizzato, Nicola Pellicani, Francesca Faccini, Felice Casson, Paolino D'Anna, Deborah Onisto, Alessandro Scarpa, Sara Visman, Alessio De Rossi, Maika Canton e Renzo Scarpa l'hanno sottoscritta. «Il Consiglio esprime la propria solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici a rischio di licenziamento. Chiede al governo, al Mise e alla Regione Veneto di promuovere ogni iniziativa necessaria a tutela dei posti di lavoro».

La solidarietà dai colleghi

«Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati in una difficile vertenza per la salvaguardia e la difesa del posto di lavoro - scrive la rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) del negozio Metro di Malcontenta - Le recenti dichiarazioni della nuova proprietà sono gravi e irricevibili. Serve una reazione di tutte le istituzioni locali e regionali affinchè il confronto garantisca la prospettiva occupazionale ai 100 lavoratori donne e uomini. Abbiamo partecipato attivamente alle iniziative sindacali fin qui fatte e continueremo a sostenere le ulteriori che verranno decise».