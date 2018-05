Escono di casa e lasciano la candela accesa: scatta l'incendio in appartamento a Mestre

Se ne vanno da casa lasciando una candela accesa e scatta l'incendio. Apprensione martedì pomeriggio in via Nervesa a Mestre per un rogo (spento quasi subito) che ha riempito un appartamento di fumo nero, tanto che i pompieri sono dovuti entrare in azione con i respiratori.

Intervento del 115

Gli operatori del 115 sono intervenuti in forze con autobotte e almeno una squadra del Comando di Mestre operando con rapidità poiché all'inizio non si sapeva se all'interno si trovassero delle persone. Sul posto anche una volante della polizia di Stato, oltre che un'ambulanza del 118 poi ripartita prima degli altri mezzi di soccorso. L'incendio per fortuna non si è allargato al resto delle abitazioni, rimanendo circoscritto. Ben visibili, però, i danni all'abitazione, se non altro per i muri anneriti.