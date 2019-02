Spaccio di eroina, due pusher arrestati vicino alla scuola

Avevano appena venduto una dose di eroina, subito dopo sono finiti in arresto grazie all'intervento degli agenti del Nucleo operativo del servizio sicurezza urbana della polizia locale. Due spacciatori tunisini sono stati presi in flagrante stamattina nelle vicinanze della scuola Giulio Cesare di Mestre, in via Cappuccina. L'operazione è il risultato di una serie di appostamenti compiuti negli ultimi giorni in cui è stato appurato che gli incontri tra pusher e clienti avvengono vicino alla stazione o in via Cappuccina, per poi concludersi lungo via Dante e relative laterali.

Arrestati

Durante uno di questi appostamenti, oggi, gli agenti hanno osservato i movimenti di due noti pusher proprio mentre incontravano l'acquirente, una 24enne di Noventa di Piave. La consegna della droga e il fermo del terzetto, in momenti diversi, sono avvenuti lungo via Cappuccina, tra via Leopardi e la Giulio Cesare. La 24enne è stata sorpresa in possesso della dose appena acquistata, mentre i due pusher, perquisiti, avevano addosso 230 euro in contanti. Al controllo anagrafico sono risultati avere diversi alias e precedenti di polizia, anche per rapina aggravata e stalking, oltre che spaccio. Al termine degli accertamenti per entrambi sono scattate le manette.

Cocaina a Marghera

Un altro arresto per spaccio è avvenuto sabato pomeriggio a Marghera: un 19enne è stato inseguito, bloccato e trovato con 10 involucri di cocaina (dettagli).