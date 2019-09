Consumano eroina tra le case, daspo urbano per due uomini

Stavano facendo uso di eroina tra le auto parcheggiate in piazzale Bainsizza, in prossimità delle abitazioni. Ieri sera, gli agenti della polizia locale di Venezia, impegnati in un servizio di prevenzione sul territorio, hanno colto sul fatto due tossicodipendenti, un 31enne di Feltre e un 34enne di Firenze. Per entrambi sono scattati la sanzione del valore di 450 euro e il daspo urbano.

Eroina, daspo urbano per 2 uomini

Sono 164 gli ordini di allontanamento impartiti nel territorio veneziano dal 19 giugno ad oggi, di cui 10 emessi a carico di persone dedite a spaccio e consumo di stupefacente in area pubblica.

Noto pusher in manette

Nel tardo pomeriggio di ieri, invece, la Municipale hanno intercettato in Corso del Popolo un noto pusher, normalmente operante al parco Albanese. Gli agenti hanno provveduto immediatamente al controllo dell’uomo facendo convergere in zona anche una delle unità cinofile del corpo. Il fiuto di Lapo ha consentito di rintracciare due etti e mezzo di marjiuana, suddivisi in una quarantina di dosi nascoste in varie parti del corpo. Per D.L., maliano di 29 anni 29 con precedenti specifici sono scattate le manette.