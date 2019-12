Eroina spacciata sui binari dei treni: pusher arrestato

La polizia ha scoperto i traffici di un trentenne che aveva elaborato un particolare sistema per spacciare eroina lontano da occhi indiscreti. In pratica il pusher (T.N., tunisino con precedenti) faceva attendere i consumatori lungo i binari della stazione di Mestre; solo dopo essere stati contattati da lui, i clienti potevano seguire un binario indicato, incontrando il pusher e facendosi consegnare la sostanza. Gli agenti del commissariato locale si sono appostati per giorni, osservando i movimenti delle persone coinvolte e scoprendo che l'eroina veniva inizialmente nascosta nell’area compresa tra via Trento, via Giustizia e lungo la ferrovia adiacente all’ex falegnameria; da lì, poi, veniva portata sui binari, talvolta durante il transito dei treni, fino al momento dell’incontro con i clienti.

Arresto

Martedì pomeriggio i poliziotti sono entrati in azione: hanno seguito e bloccato una donna che aveva appena acquistato due dosi di eroina, mentre gli altri colleghi, bloccate le possibili vie di fuga, sono intervenuti per bloccare lo spacciatore. Sul posto è anche arrivata un’unità cinofila antidroga della polizia locale, che ha contribuito a trovare un involucro con circa 63 grammi di eroina in sasso. L’uomo, che aveva addosso circa 600 euro in contanti e un bilancino di precisione, è stato accompagnato in commissariato dove, quindi arrestato e portato in carcere.