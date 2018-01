Era scomparso da casa da domenica: dopo 24 ore lo trovano morto in acqua a Campalto

Le sue tracce si erano perse da domenica, quando i parenti non l'avevano più visto rincasare. Purtroppo non c'è stato alcun lieto fine e le ultime speranze di trovarlo in vita si sono spente tra il pomeriggio e la sera di lunedì: tragedia a Campalto, dove un residente di 90 anni è stato trovato privo di vita all'interno di un bacino per la raccolta delle acque di un canale scolmatore.

Ricerche immediate

Le ricerche erano scattate immediatamente dopo che i congiunti avevano segnalato alle forze dell'ordine la scomparsa del proprio caro. A un primo esame esterno della salma sembrerebbero essere stati esclusi eventuali segni di violenza sulla salma, dunque non si sarebbe trattato di una morte violenta. Con ogni probabilità la vittima sarebbe finita in acqua per un incidente o per un improvviso malore.