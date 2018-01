Via Trento: 32 dosi di eroina e marijuana dentro pacchetti di sigarette e fazzoletti

Ben 32 dosi di eroina e marijuana sono state trovate venerdì pomeriggio dalle unità antidegrado del Servizio Sicurezza urbana della polizia municipale di Venezia, intervenute tra le vie Trento e Monte San Michele a Mestre.

Nel cerchione di una ruota

Tredici confezioni di marijuana erano nascoste all'interno di due pacchetti di sigarette, mentre alcune dosi di eroina sono state trovate in un pacchetto di fazzoletti e all'interno del cerchione di un'auto in sosta in via Trento. Tra le varie ispezioni gli operatori della Municipale si sono fermati a lungo in zona in funzione preventiva. La zona resta comunque sotto intensa osservazione.