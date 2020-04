Scambio di eroina dentro la chiesa: denunciati

Otto spacciatori nei guai e 500 dosi di droga sequestrate. E' il risultato dei controlli effettuati negli ultimi giorni dagli agenti della polizia locale di Venezia.

A Mestre, in via Piave, sono state denunciate tre persone. Tutto è cominciato quando una donna pordenonese di 36 anni è stata subito riconosciuta dagli agenti perché già fermata alcuni giorni prima sempre vicino alla stazione e trovata con dieci grammi di eroina. Dopo un breve pedinamento fino ai portici di via Piave, i vigili hanno assistito allo scambio di banconote tra la 36enne e un cittadino di origine africana. La ragazza è quindi risalita a bordo dell'auto che si è allontanata verso via Miranese. Poco prima dell’accesso alla tangenziale di Mestre il mezzo è stato fermato da due radiomobili del nucleo di pronto impiego della polizia locale: per la perquisizione è stato chiesto il supporto del cane antidroga, che ha fiutato sulla spugna di protezione applicata alla cintura di sicurezza posteriore un involucro contenente 26 grammi di eroina. Sia lei che gli altri due passeggeri dell'auto sono stati denunciati.

Lo scambio in chiesa

Un'altra donna, sempre in via Piave, è stata notata entrare all’interno di una chiesa in compagnia di un cittadino di origine straniera e poi si è diretta verso la stazione ferroviaria. Con sè aveva 10 grammi di eroina appena acquistata. Sia lei che i due spacciatori sono stati denunciati. In via Cappuccina, invece, un uomo ha cercato di scappare dagli agenti dopo aver nascosto 60 grammi di marijuana in un negozio di frutta e verdura.

Fuga in bicicletta

Nei pressi di via Bissolati, un 27enne marocchino ha cercato di scappare in bicicletta dalla pattuglia ma è stato fermato e trovato con circa 230 grammi di hashish. Episodio simile anche in via del Gazzato. Un 27enne senegalese è stato bloccato con 90 grammi di marijuana.