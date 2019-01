Un'altra aggressione a Mestre: anziana presa a pugni e derubata

A pochi giorni dalla rapina ai danni di una bambina di undici anni e di quella che ha visto come vittima una donna di 55, lunedì mattina un'anziana è stata derubata a Mestre. La signora, una 70enne, stava percorrendo il sottopasso ciclopedonale di via Dante quando un uomo l'ha colpita con un pugno per portarle via la borsa.

Dopo averla strattonata, è riuscito a derubarla e a dileguarsi prima che la polizia arrivasse. Secondo le prime indagini, potrebbe trattarsi dello stesso uomo che venerdì sera ha aggredito una psicologa di 55 anni in via Sernaglia, massacrandola di botte e mandandola all'ospedale. L'episodio non sarebbe collegato, invece, con la rapina ai danni della bambina, che venerdì sera stava passeggiando insieme alla madre in via Cappuccina. In quell'occasione un giovane l'aveva spintonata e le aveva rubato il cellulare.