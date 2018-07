La picchiano dentro al bar e le aizzano il rottweiler contro: donna finisce all'ospedale

Prima la picchiano, poi aizzano il rottweiler contro di lei, che la azzanna alla caviglia e a un braccio. Un uomo e una donna ieri sera sono stati arrestati a Mestre dalla polizia per lesioni personali e per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver seminato il caos in un bar di via San Donà. Tutto sarebbe scaturito da un diverbio tra l'uomo, ubriaco, e una cliente del locale: l'esagitato entra, urta un tavolino e la birra finisce addosso all'avventrice. A quel punto iniziano le offese e l'uomo si allontana per ricomparire poco dopo in compagnia della fidanzata e del loro rottweiler.

Scatta la violenza

La coppia inizia a picchiare la sventurata, aizzando il cane di grossa taglia. L'animale la morde in più punti, tanto che all'arrivo della polizia la ferita sta ancora sanguinando da un braccio. Gli aggressori nel frattempo si sono allontanati, ma vengono individuati poco lontano. Gli agenti delle volanti, però, non possono avvicinarsi: il rottweiler viene aizzato contro di loro. Ringhia e si mostra minaccioso.

Gli arresti

Per questo motivo viene chiesto l'apporto del servizio veterinario dell'Ulss 3 "Serenissima": riportata la situazione sotto controllo, i poliziotti arrestano l'uomo, con precedenti per stupefacenti e condannato stamattina a 1 anno e 4 mesi dal giudice al termine della direttissima, e la donna, con precedenti per furto e condannata a 2 anni pena sospesa. Questo pomeriggio l'aggredita si trovava invece ancora ricoverata all'ospedale dell'Angelo avendo riportato diverse ferite e necessitando di un consulto chirurgico. Quanto al rottweiler, è stato trasportato da personale qualificato in una realtà di recupero animali di Padova e sottoposto al vincolo del sequestro penale.