Mestre: cade dal secondo piano e si schianta a terra, giovane portata in ospedale all'Angelo

Preoccupazione verso le 12 di domenica per le condizioni di una giovane che, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è caduta dal secondo piano di un palazzo in via Dante a Mestre. L'ipotesi più accreditata è che possa essersi trattato di un gesto volontario.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che a loro volta hanno chiesto l'intervento dei carabinieri, visti intervenire con almeno due pattuglie: a cadere da più di 4 metri d'altezza è stata una 26enne di nazionalità macedone che sarebbe rimasta cosciente durante i soccorsi: è stata caricata a bordo di un'ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell'Angelo in codice rosso. Per lei un politrauma e alcune sospette fratture. Non verserebbe per fortuna in pericolo di vita.