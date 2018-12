In Italia nonostante il divieto di ritorno: trovato in stazione e espulso

L’ufficio immigrazione della questura di Venezia ha eseguito ieri sera l’espulsione di X.A., 29enne albanese trovato alla stazione di Mestre dagli agenti della polfer. Il giovane, infatti, si trovava in Italia nonostante fosse già destinatario di divieto di ritorno. Espulso una prima volta nel 2014, aveva tentato nell’agosto del 2018 di rientrare nel nostro Paese via mare, senza successo: quella volta, infatti, era stato intercettato dalla polizia di frontiera di Brindisi. Di recente, invece, ci è riuscito, stavolta via terra. Il giudice della direttissima ieri ha convalidato l’arresto e ne ha disposto l’immediato accompagnamento alla frontiera. Il 29enne è stato scortato fino a Tirana.

L'operazione rientra tra i controlli straordinari attivati in questi giorni nei principali scali ferroviari italiani, così come decretato dal capo della polizia Franco Gabrielli. Le verifiche si sono concentrare su viaggiatori e bagagli sia all’interno della stazione di Mestre che nei sottopassi.