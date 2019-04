La Radioterapia all'Angelo si "umanizza" grazie ai dipinti di Clarice Renier

Pesci multicolori, fiori e stelle dei dipinti dell'artista veneziana Clarice Renier ora popolano la Radioterapia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, grazie al progetto di umanizzazione del reparto. La presidente del Consiglio comunale Ermelinda è intervenuta lunedì alla presentazione dei lavori.

I 28 nuovi pannelli completano il ciclo pittorico dell'artista la cui prima tranche era stata inaugurata nell'ottobre del 2016. Realizzati con l'obiettivo di rendere più accoglienti gli spazi del reparto radioterapico, accompagnando e sostenendo i pazienti oncologici durante il difficile periodo delle terapie. Al taglio del nastro erano presenti il direttore della funzione ospedaliera dell'Ulss 3 Serenissima, Michele Tessarin, il primario del reparto di Radioterapia oncologica, Imad Abu Rumeileh, la consigliera della Lilt - Lega italiana per la Lotta contro i tumori della sezione provinciale di Venezia, Paola Toniolo, e la consigliera della Municipalità di Chirignago Zelarino Luisa Rampazzo.

«È per me un piacere e un onore - ha esordito Damiano - essere qui per la presentazione della fase finale di un nobile progetto, che ha contribuito a rendere più umano e confortevole un luogo legato alla sofferenza. La collaborazione con la Lilt e con l'Ulss 3 - ha evidenziato Damiano - ha portato, e sono certa continuerà a portare, molti buoni frutti. Penso, ad esempio, all'ultimo progetto realizzato insieme al Vaporetto rosa che con le sue cinque tappe in laguna ha offerto alle donne visite gratuite e informazioni sulla prevenzione del tumore al seno».