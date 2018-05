Diabete, malattia subdola: "Fondamentali una dieta sana, conoscenza e prevenzione"

Patologia sempre più diffusa – si calcola che nel mondo i diabetici siano già 382 milioni, all’incirca la popolazione dell’intera America del Sud, e si prevede che nel 2035 saranno addirittura 600 milioni – il diabete è una malattia silenziosa, che spesso si scopre tardi e per questo diventa cronica, con pesanti conseguenze per chi ne è colpito. Venerdì, alle Grazie, alle 18.15, nell’Aula Magna del Centro Le Grazie, in via Poerio 32 a Mestre, gli specialisti spiegano come evitarla.

300 mila colpiti in Veneto

“Più di ogni altra patologia – spiega il primario di Medicina dell’Angelo, dottor Fabio Presotto – il diabete aggredisce a fondo le società contemporanee, e con i suoi costi mette a rischio l’intero sistema sanitario. In Italia i diabetici sono più di 5 milioni, di cui 300 mila in Veneto, che devono essere trattati con farmaci anche molto costosi, e che riempiono gli ospedali: per i tempi di degenza e per le cure che deve ricevere, il diabetico ricoverato costa mediamente il doppio degli altri degenti; e in moltissimi casi, poiché i diabetici vanno incontro a numerosissime complicanze, il loro costo si moltiplica, fino anche a quintuplicarsi”.

"Patologia evitabile"

Il diabete si diffonde nelle società occidentali come una vera epidemia, pur non essendo contagioso: “Questa malattia diffusissima – spiega il dottor Presotto – non sta nell’aria, come l’influenza, e non si propaga da persona a persona, come il bacillo della tubercolosi. A scatenarla sono stili di vita purtroppo diffusissimi, anche se decisamente evitabili. E ad essere vittime del diabete sono persone, o anche interi strati e comunità sociali che non adottano semplicissime attenzioni: sono infatti fondamentali una dieta sana e dei sani comportamenti”.

Prevenzione

Al diabete è dedicato l’incontro pubblico di prevenzione e sensibilizzazione, intitolato appunto “Diabete, malattia subdola”. Gli esperti dell’Ulss 3 Serenissima incontrano i cittadini e spiegano come verificare il proprio “stato di rischio”: relatori all’incontro il primario di Medicina dell’Angelo, Fabio Presotto, e il dottor Carlo De Riva, direttore della Unità Operativa Malattie endocrine, del Ricambio e della Nutrizione, con l’Associazione Diabetici di Venezia e Mestre “Dottor Flavio Virgili”: insieme per spiegare come si può evitare di creare le condizioni per cui la malattia si sviluppa.