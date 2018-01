Con il nuovo anno la campagna elettorale approda a Mestre: Di Maio in piazza Ferretto

Visita a Mestre di uno degli esponenti di spicco del Movimento 5 Stelle: sabato 6 gennaio arriva in laguna il candidato premier Luigi Di Maio, impegnato in un tour in Veneto in piena campagna elettorale, pochi giorni dopo lo scioglimento delle Camere da parte del presidente della Repubblica e in vista delle elezioni politiche che si terranno domenica 4 marzo. Il momento clou sarà l'incontro con la cittadinanza in piazza Ferretto, in programma alle 16. Ma non è l'unico appuntamento della giornata.

Il programma della giornata

Alle 13 Di Maio sarà a pranzo con portavoce ed attivisti in Villa Sagredo a Vigonovo, quindi, alle 15, è previsto un giro in barca con partenza da Porto Marghera. Alle 16, come detto, l'incontro con i mestrini in piazza Ferretto, appuntamento che potrebbe durare circa un'ora o poco più. Alle 18, infatti, il candidato M5S sarà presente ad un evento sul tema delle banche all'hotel Holiday Inn, in corrispondenza della rotonda Romea a Marghera. Nel corso della giornata sono previsti due brevi punti stampa: alle 13 a villa Sagredo e alle ore 18 all'Holiday Inn.