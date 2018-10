I vicini infastiditi dal rumore chiamano la polizia: 33enne trovato con la cocaina in casa

I vicini non riuscivano a dormire per i rumori provenienti dal primo piano e hanno deciso di chiamare la polizia: così, ieri notte, una pattuglia della volante è intervenuta in un condomino di via Pirano a Mestre (zona Gazzera) per capire cosa stesse succedendo. Gli agenti hanno bussato varie volte alla porta dell'appartamento, senza avere risposta. In compenso hanno udito un forte trambusto e imprecazioni provenire dall'interno, infine il rumore di un cancello metallico che si chiudeva. Così hanno raggiunto la porta sul retro, trovando un uomo appena salito a bordo di un'auto e pronto ad andarsene.

Perquisizione

Bloccato, il giovane è rientrato in casa assieme ai poliziotti per recuperare i propri documenti. È bastata un'occhiata per capire che c'era qualcosa di strano: sopra il tavolo erano appoggiati vari involucri di cellophane contenenti cocaina, in altri punti dell'alloggio una modica quantità di hashish, tre bilancini, una forbice e un macinino. L’uomo, veneziano di 33 anni, è stato accompagnato al commissariato e denunciato per detenzione di droga.