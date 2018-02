Confezionano la droga sul tavolino della camera d'hotel: tre denunciati a Mestre

Confezionavano la droga in stanza d'albergo, la receptionist si accorge di rumori sospetti e allerta la polizia. L'intervento si conclude con 3 denunce. E' successo giovedì mattina, verso le 7, quando l'addetta di un albergo mestrino di via Forte Marghera compone il 113 per chiedere un intervento della volante della polizia: è stato in questo modo che si è scoperto come in quella camera si stava confezionando della droga.

Droga sul tavolino

Gli agenti intervenuti sul posto hanno trovato il trio indaffarato. C'erano una diciassettenne di nazionalità romena e una sua connazionale residente a Chirignago. Con loro anche un cittadino albanese senza fissa dimora. I due hanno 30 anni e 19. Sul tavolino, poco distante, alcune buste di cellophane con buchi circolari e segni di bruciatura. Le forze dell'ordine hanno capito subito di cosa si trattava: il sospetto era che i tre fossero intenti a confezionare dosi di stupefacente.

La perquisizione

Per questo motivo è scattata la perquisizione personale, che ha permesso di recuperare nella tasca del giubbino dell’uomo due involucri con 0,45 e 0,35 grammi di cocaina. Passato al setaccio anche il trolley appartenente all’albanese, in cui sono stati rinvenuti 0,75 grammi di eroina e un coltello modello “butterfly”.

Le denunce

La polizia, infine, ha perquisito l'intera camera d'albergo. Lì sono stati individuati un bilancino di precisione, un involucro in cellophane trasparente con 12,7 grammi di cocaina, numerosi documenti appartenenti a cittadini albanesi e ben 9 telefoni cellulari. Tutto il materiale è stato sequestrato e per i 3 sono stati denunciati per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Per il senzatetto albanese è scattata anche una segnalazione all'autorità giudiziaria per porto abusivo d'armi.