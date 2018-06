Spacciano cocaina, colti in flagrante mentre cedono la dose a un consumatore

Continua con intensità l'attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della polizia locale di Venezia. L'ultimo risultato risale a giovedì notte, quando un cittadino camerunense di 35 anni, e un nigeriano di 23, entrambi in possesso di regolare permesso di soggiorno e richiedenti asilo politico e protezione internazionale, sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati individuati e bloccati da una pattuglia nonostante un tentativo di fuga, mentre vendevano nella zona di via Piave a Mestre due dosi di cocaina ad un 42enne mestrino, poi segnalato come assuntore di stupefacenti.

Altre operazioni

Nel corso di un'altra operazione in via Rossarol a Marghera, nel pomeriggio di sabato sono stati invece multati cinque cittadini stranieri, per il consumo di sostanze alcoliche sulla pubblica via. Si tratta di tre romeni e due nigeriani, di età compresa tra i 25 ed i 56 anni.