Assalto al pullman dopo la partita: perquisizioni e daspo per dieci ultras

La Digos veneziana ha eseguito nei giorni scorsi quattro perquisizioni domiciliari e personali a carico di altrettanti tifosi del gruppo ultras "Curva Sud Venezia Mestre". Si è trattato dell’esecuzione di provvedimenti emessi dalla procura per fatti accaduti nella notte del 6 aprile 2019 quando, dopo la partita Brescia - Venezia, una ventina di persone appartenenti al gruppo avrebbe assalito il pullman con a bordo un altro gruppo di ultras, gli “Uno Nove Otto Sette”. Il pullman aveva appena ricondotto a Mestre i tifosi e, al momento dell'assalto, si trovava nel parcheggio degli impianti sportivi del Taliercio.

Secondo la questura, l'attacco è stato «un gesto di ritorsione per l’atteggiamento di “sfida” tenuto dai tifosi del gruppo “Uno Nove Otto Sette” durante la partita». A seguito delle indagini sono stati individuati alcuni degli autori dell’aggressione e per dieci di questi è già stato avviato, da parte del questore di Venezia, il procedimento amministrativo per l’emissione del daspo.